В Телуше горел дом
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21 января днем поступило сообщение о пожаре жилого одноэтажного дома в деревне Телуша Бобруйского района.
Наблюдалось горение домовладения открытым пламенем. К счастью внутри никого не оказалось. Спасатели ликвидировали горение.
В результате уничтожена кровля дома, повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок. Спасен соседний дом и хозяйственные постройки.
Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
МЧС напоминает: при пожаре звонить 101 или 112.
Евгений Товстик,
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС
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