В Телуше горел дом

21 января днем поступило сообщение о пожаре жилого одноэтажного дома в деревне Телуша Бобруйского района.

Наблюдалось горение домовладения открытым пламенем. К счастью внутри никого не оказалось. Спасатели ликвидировали горение.

В результате уничтожена кровля дома, повреждено имущество в доме, закопчены стены и потолок. Спасен соседний дом и хозяйственные постройки.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

МЧС напоминает: при пожаре звонить 101 или 112.

Евгений Товстик,

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС