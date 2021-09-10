В театре прошло торжественное мероприятие с концертом «Песняров», посвященное 90-летию Бобруйского мясокомбината

В пятницу, 10 сентября, в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича прошло торжественное мероприятие с концертом вокально-инструментального ансамбля «Песняры», посвященное 90-летию Бобруйского мясокомбината.

Продукция предприятия экспортируется в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Узбекистан, в Киргизию. За последние годы мясные продукты Бобруйского мясокомбината были неоднократно отмечены медалями и дипломами крупных выставок ярмарок и конкурсов как республиканского, так и международного характера.

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