В театре прошло торжественное мероприятие с концертом «Песняров», посвященное 90-летию Бобруйского мясокомбината
61 0
В пятницу, 10 сентября, в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича прошло торжественное мероприятие с концертом вокально-инструментального ансамбля «Песняры», посвященное 90-летию Бобруйского мясокомбината.
Продукция предприятия экспортируется в Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Узбекистан, в Киргизию. За последние годы мясные продукты Бобруйского мясокомбината были неоднократно отмечены медалями и дипломами крупных выставок ярмарок и конкурсов как республиканского, так и международного характера.
Эксклюзивные видео смотрите в нашем телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Фото Виктора ЧАБАНА.
также
-
В театре прошло торжественное мероприятие с концертом «Песняров», посвященное 90-летию Бобруйского мясокомбината
-
Экспертный совет Международной бизнес-премии «Лидер года 2021» посетил Бобруйск
-
Бобруйск тепло и масштабно встретил республиканский автопробег «Символ единства»
-
Акция «В нашем доме рады всем!» пройдет 11 сентября на четырех площадках Бобруйска
-
В Бобруйске открылась фотовыставка «Краіна любая мая» Анатолия Дрибаса, посвященная Году народного Единства