В театре прошла новогодняя елка с главой администрации Ленинского района

В рамках республиканской акции «Наши дети» в Могилевском областном театре драмы и комедии имени В.И. Дунина-Марцинкевича прошла благотворительная елка для детей-инвалидов, сирот и оставшихся без попечения родителей.

На новогоднем представлении, которое прошло в фойе, герои восточных сказок погрузили ребят в волшебный мир приключений. После чего праздник продолжился на сцене театра – актеры показали яркую постановку «Ну очень восточная сказка». Автор идеи – Андрей Мараховка, режиссер-постановщик – Маргарита Мараховка. Перед началом представления к детям обратился Андрей Дубинчик, глава администрации Ленинского района:

– Дорогие ребята! В преддверии самого волшебного праздника – Нового года взрослые помогают Деду Морозу сделать так, чтобы этот праздник для вас был добрым, чудесным, волшебным и незабываемым. Желаю вам радостно встретить этот замечательный праздник, всегда оставайтесь здоровыми, послушными, хорошо учитесь, а мы будем всегда радоваться вашим успехам и содействовать всем вашим начинаниям.

Людмила ЛЮБИМЦЕВА, фото Виктора ЧАБАНА.