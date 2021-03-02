В театре имени им. В. И. Дунина-Марцинкевича прошел концерт, посвященный Международному женскому дню

Мероприятие было организовано администрацией Ленинского района. Среди приглашенных женщин – представительницы различных профессий и те, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе.

Перед ними выступили коллектив классического танца «GRAZIA», вокальные студии «Домисольки», «Лира», образцовый вокальный ансамбль «Девчата», народный казачий ансамбль «Вольница», народный фолк-шоу балет «Альянс», Андрей Батюня, Михаил Гутин и другие.