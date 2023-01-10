В театре драмы и комедии В.И. Дунина-Марцинкевича пройдет музыкальный спектакль «В поисках синей птицы»
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В театрализованном представлении участвуют воспитанники театральной студии «Благовест» СПУ Центра поддержки семьи, материнства и детства «Покрова».
Вход по пригласительным, которые можно взять в Центре «Покрова» (ул. Спартаковская, 1а). Приглашаем детей и взрослых!
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