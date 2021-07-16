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КультураФоторепортажи

В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялся гастрольный спектакль «Я беру этого парня»

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В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялся гастрольный спектакль «Я беру этого парня»

Фото Виктора ЧАБАНА.

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