В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялся гастрольный спектакль «Я беру этого парня»
16 0
0
Фото Виктора ЧАБАНА.
0
Читайте
также
также
-
В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялся гастрольный спектакль «Я беру этого парня»
-
Выставка «Кола часу» открылась в рамках фестиваля «Вытокі»
-
Сегодня в Бобруйск с гастролями приехал УК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Могилёвский областной драматический театр»
-
Сегодня состоится открытие фестиваля “Славянский базар в Витебске”
-
В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости