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КультураФоторепортажи

В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона

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В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона

В пятницу, 9 июля, в Могилевском областном  театре драмы и комедии имени Викентия Ивановича Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона. На сцене был показан мелодраматической комедии «Смешанные чувства, или Два старых краба с нежным панцирем».

Фоторепортаж Виктора ЧАБАНА.

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