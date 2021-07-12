В театре драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона

В пятницу, 9 июля, в Могилевском областном театре драмы и комедии имени Викентия Ивановича Дунина-Марцинкевича состоялось закрытие 76-го театрального сезона. На сцене был показан мелодраматической комедии «Смешанные чувства, или Два старых краба с нежным панцирем».