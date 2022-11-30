Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

В ТЦСОН Первомайского района Бобруйска продолжает работу «горячая линия»

4 0

В ТЦСОН Первомайского района Бобруйска продолжает работу «горячая линия»

В Территориальном Центре социального обслуживания населения Первомайского района г. Бобруйска продолжается работа «горячей линии» для одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста, инвалидов 1-й и 2-й группы, трудоспособные дети которых проживают за пределами г. Бобруйска. Обратившись по телефону 72-73-75, Вы можете оставить заявку на оказание волонтерской помощи в расчистке придомовой территории от снега, заготовке (разгрузке, переносе) дров, брикета и др.

УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿