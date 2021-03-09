В ТЦСОН Первомайского района состоялся товарищеский турнир по игровым видам спорта

В начале марта в ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска состоялся товарищеский турнир по игровым видам спорта, в котором приняли участие команды из числа посетителей отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста Центра и союзной молодежи ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Это уже второе совместное спортивное состязание между опытом и молодостью. Намерение сделать подобные встречи традиционными поддержал во время открытия соревнований заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и безопасности ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» Дмитрий Гречихо. Спортивные баталии пропагандируют здоровый образ жизни, демонстрируют молодому поколению пример активного долголетия.
Турнир проходил среди мужчин и женщин в программах «настольный теннис», «шашки», в парном настольном теннисе и шахматах состязались только мужчины.
В результате упорной борьбы молодость победила в настольном и парном теннисе (мужчины), шашках (мужчины). Опыт перевесил в шашках и настольном теннисе среди женщин, шахматах (мужчины).
Приятным подарком для всех участников соревнований стал сладкий приз от Первомайского РК ОО «БРСМ».
В ходе живого общения представители команд нашли новые точки и формы взаимодействия.