В ТЦСОН Первомайского района состоялась праздничная программа «Осенний бал цветов», приуроченная ко Дню пожилых людей

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района города Бобруйска состоялась традиционная праздничная программа «Осенний бал цветов», приуроченная Дню пожилых людей. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Татьяна Сакач, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска»

С праздником всех собравшихся поздравили, пожелав здоровья и долгих лет жизни, гости мероприятия: Наталья Окрут, заместитель главы администрации Первомайского района города Бобруйска, Вера Широкая, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Людмила Литвина, начальник управления социальной защиты администрации Первомайского района города Бобруйска.

Открыли концертную программу образцовый ансамбль танца «Чабарок», солистка ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Наталья Чугуева и солист народного эстрадного ансамбля «Саунд» Дмитрий Потапенко. Песнями о детстве продолжила концерт творческая группа «18+». Участники кружков «Аэробика» и «Школа танца» продемонстрировали свои артистические способности и умения в исполнении восточных танцев, современных сальсы и бачаты.

УСЗ «ТЦСОН Первомайского района г. Бобруйска» благодарит за содействие в проведении мероприятия ГУК «Дворец искусств г.Бобруйска», администрацию Первомайского района г.Бобруйска. Отдельная благодарность за организацию дегустации и сладкого стола ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Красный пищевик», СООО «Оазис Групп».

Подготовил Виктор ЧАБАН.