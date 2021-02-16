В ТЦСОН Первомайского района продолжается цикл встреч по вопросам экономической безопасности

В современном мире перед пожилыми людьми возникает множество бытовых и жизненных трудностей, с которыми им самим порой трудно разобраться. Кроме того, пенсионерам нужны дополнительные знания, чтобы не стать жертвами мошенников.

С этой целью в конце 2019 года для бобруйчан, посещающих отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Первомайского района г.Бобруйска, стартовал цикл встреч по вопросам экономической безопасности.

Среди основных задач, которые ставят перед собой организаторы - повышение личной безопасности, финансовой и социально-правовой грамотности пожилых людей, снижение уровня преступлений, связанных с доверчивостью лиц данной категории.

Гостями получателей социальных услуг «серебряного» возраста неоднократно были сотрудники УВД Бобруйского горисполкома и специалисты ОАО «АСБ «Беларусбанк». В ходе встреч также были рассмотрены юридические тонкости нотариальных действий, злободневная тема реализации товаров и оказание услуг по месту жительства.

12 февраля тему «Актуальные вопросы страхования» осветила посетителям отделения Татьяна Васильевна Карташова, начальник отдела по работе с гражданами представительства Белгосстраха по г.Бобруйску и Бобруйскому району. Посредством презентации специалист наглядно напомнила собравшимся основные виды страхования, разъяснила порядок действий при наступлении страхового случая, ответила на интересующие вопросы.

В конце встречи всем присутствующим были вручены буклеты «Страхование домовладений и имущества граждан», «Добровольное страхование от несчастных случаев и заболеваний».