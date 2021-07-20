В ТЦСОН Первомайского района города Бобруйска состоялась диалоговая площадка

В рамках проведения в Могилевской области диалоговых площадок для обсуждения актуальных вопросов общественной жизни страны 20 июля в Территориальном Центре социального обслуживания населения Первомайского района города Бобруйска состоялась встреча на тему «Вакцинация как эффективный способ противодействия распространению коронавирусной инфекции».

Участие в мероприятии приняли руководство управления социальной защиты администрации Первомайского района г.Бобруйска, Центра и учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 3».

Обсудить животрепещущую тему в формате открытого диалога в актовом зале Центра собрались граждане пожилого возраста, инвалиды, их близкие родственники, а также получатели социальных услуг, сотрудники учреждений соцзащиты.

В ходе конструктивного диалога главный врач поликлиники № 3 Наталия Владимировна Кизимова рассказала об имеющихся вакцинах от коронавирусной инфекции, порядке проведения вакцинации, ограничениях и противопоказаниях. В целях формирования популяционного иммунитета, предупреждения заболевания и распространения данной инфекции руководитель учреждения здравоохранения акцентировала внимание собравшихся на необходимости вакцинации, особенно лиц, имеющих более высокий риск заражения инфекцией СOVID-19.

В рамках встречи участники диалоговой площадки получили компетентные ответы на интересующие вопросы.

В завершении мероприятия все желающие смогли пройти первый этап вакцинации непосредственно в Центре, где развернулся выездной пункт вакцинации.