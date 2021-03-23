В ТЦСОН Ленинского района состоялись соревнования по дартсу

Боевое настроение и азарт не угасают с годами. Ещё раз убедиться в этом позволили соревнования по дартсу, которые прошли 19 марта в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска». Дартс – один из самых популярных видов спорта и отдыха, который развивает логическое и стратегическое мышление, тренирует мозг. Игра в дартс прекрасно развивает координацию движений, глазомер и технику устного счёта. Кроме того, эта игра позволяет успокоить нервы и отвлечься от повседневной суеты. Играть в дартс можно хоть каждый день и в любом возрасте, в любом месте и любым составом.

Соревнования проходили среди граждан пожилого возраста кружка «Фитнес и аэробика», более 15 человек приняли участие в них. Хорошее настроение и заряд бодрости получили участники соревнований. Победители были награждены дипломами трех степеней. Участники отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста уже не первый раз доказывают, что спортом можно и нужно заниматься в любом возрасте. Самой старшей участнице отделения Надежде Вашкевич 88 лет, она посещает направление «фитнес» 3 раза в неделю.