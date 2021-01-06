В ТЦСОН Ленинского района прошел новогодний мастер-класс руководителя кружка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста прошел мастер-класс руководителя кружка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Талант» Симоненко Татьяны Игоревны. Тема занятия «Новогодняя открытка своими руками».

Татьяна Игоревна как опытный педагог определила для своих учеников, что такое искусство живописи, познакомила участников мастер-класса с презентацией, которая произвела огромное впечатление и вдохновила на творчество «молодых художников».

Работа длилась более трех часов. С каждой минутой на полотнах появлялись новые очертания и цвета. Творчество настолько увлекло участников мастер-класса, что время пробежало мгновенно. В ходе занятий Татьяна Игоревна давала множество рекомендаций своим ученикам, которые ловили каждое слово преподавателя, и даже те, кто держал кисть немного раз в своей жизни, смогли справиться с поставленной задачей. Опытный педагог одним прикосновением кисти помогала своим ученикам передать на полотнах тонкость, чувственную прозрачность и неповторимость цветовой гаммы.

Итог работы впечатлил всех присутствующих, все участники получили огромное впечатление и удовольствие от проделанной работы.

Если у Вас есть свои идеи, Вы желаете проявить свою активность, поддержать физическую форму, развить творческий потенциал, приобрести новых знакомых, мы ждем Вас по адресу: ул. К.Либкнехта, 58, тел.70-69-60

Заведующий отделением

Руденок Н.П.

Специалист по соц. работе

Мартинович Т.Н.