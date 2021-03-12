В ТЦСОН Ленинского района празднуют масленицу

Масленица — один из любимых славянских праздников. Испокон веков Масленица празднуется с размахом, за что и получила свое название — Широкая Масленица. Этот древний славянский праздник пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной, или Мясопустной неделей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту. По одной из версий, название "масленица" возникло потому, что на этой неделе, по православному обычаю, мясо уже исключалось из пищи, а молочные продукты еще можно было употреблять. Масленица ‑ самый веселый и сытный народный праздник, длящийся целую неделю. Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу ото сна. Всеми любимый народный праздник не мог остаться не замеченным и в учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска».

В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста 11 марта прошло занятие клуба «Литературно-музыкальное кафе» на тему «Масленица идет, весну за собой ведет». Занятие прошло за чашкой чая с блинами. Участники клуба принесли поделки, сделанные своими руками: картины, вышивки, бисероплетение, вязание, организовав небольшую выставку своих увлечений.

А для всех участников отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста 12 марта сотрудниками центра был организован праздник «Масленицу встречай, весну зазывай». В программу праздника вошли история блинов и рассказ о масленице, презентация на тему: «Блины и оладушки народов мира», викторина, конкурс блинов. В конкурсе блинов приняли участие Игнатович Надежда Михайловна, Холякова Елена Ивановна, Макович Галина Александровна, Пекарь Раиса Николаевна, Мелешкина Лариса Анатольевна. Всем участникам конкурса были вручены сладкие призы и дипломы. А завершился праздник чаепитием и дегустацией блинов.

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