В ТЦСОН Ленинского района оказывается психологическая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Жизненные ситуации могут быть настолько тяжелыми, что человеку требуется помощь со стороны, ведь сам он не может справиться с ними. Любая проблема, мешающая привычному образу жизни человека, должна быть решена. Зачастую проблемы такого рода становятся причиной того, что люди испытывают психологический дискомфорт, чувствуют себя особенно несчастными. И именно в ситуации, когда человек не в состоянии справиться с трудностями самостоятельно, ему сможет помочь квалифицированный специалист.

В учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут получить психологическую помощь в виде:

психологического консультирования, которое направлено на помощь в решении конкретной проблемной ситуации.

психологической профилактики. Психологом центра осуществляется психологическая профилактика, направленная на повышение адаптивных способностей, формирование коммуникативных навыков, культуры общения, конструктивных навыков преодоления жизненных трудностей, в форме бесед, лекций, групповых занятий.

групповых форм работы. На базе центра функционирует группа «Личностный рост», которая предусматривает групповые занятия, способствующие повышению уровня социальной адаптации, развитию уверенности в себе, ответственности при принятии решений, развитию эмоционального интеллекта, навыков общения и взаимодействия в различных жизненных сферах. Для лиц из числа детей-сирот, которые воспитывают несовершеннолетних детей, либо готовятся стать родителями, предусмотрены занятия в рамках «Школы успешного родителя», направленные на формирование традиционных семейных ценностей, навыков общения в семье. Занятия в данной группе знакомят участников с особенностями психофизического развития ребенка, возможными трудностями, которые могут возникнуть при воспитании ребенка и путями их преодоления.

Деятельность психолога в рамках индивидуальных консультаций и групповых занятий осуществляется в соответствии с принципами добровольности получения психологической помощи, доступности, конфиденциальности.

Наши контакты:

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска», ул. Карла Либкнехта, д. 58, каб. 202

Время работы: 8.00-17.00, обеденный перерыв: 13.00-14.00, выходной: суббота, воскресенье.

Телефон отделения социальной адаптации и реабилитации: 72-02-45.

Телефон для предварительной записи к психологу: 73-09-22.