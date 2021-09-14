В ТЦСОН Ленинского района напоминают: в преддверии холодов необходимо привести в порядок печное отопление

С наступлением осенних холодов в частном доме пора включать отопление. Несмотря на газификацию сектора частной застройки, в Ленинском района остается достаточное количество жилых домов с печным отоплением. Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в пожарном отношении. Большинство пожаров в частном секторе происходит из-за неисправного печного оборудования. Поэтому, чтобы не допустить пожара в доме, нужно заранее привести в порядок печное отопление, а в период эксплуатации следить за состоянием печи, соблюдать правила пожарной безопасности.

К сожалению, пожилые люди не всегда могут отремонтировать печное оборудование, а позаботиться о них могут лишь их дети, которые не всегда находят время, чтобы оказать помощь родителям. Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района» обращается ко всем гражданам – не забывайте своих родителей, сделайте их жизнь безопасной!