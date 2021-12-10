В Ташкенте будет организована постоянная выставка техники «Бобруйскагромаш»

8 декабря «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетила делегация из Республики Узбекистан в лице советника директора по экономическим вопросам ООО «Planeta Servis» Д. Нурбаева, и заместителя директора по коммерческим вопросам Д. Ахмедова.

Основной целью визита явилось согласование стратегических вопросов организации сборочного производства в Республике Узбекистан наиболее востребованной гаммы сельскохозяйственных машин – прицепов хлопковых, пресс-подборщиков тюковых, машин для заготовки и раздачи кормов и прочей техники.

Также в ближайшее время совместно с ООО «Planeta Servis» в Ташкенте будет организована постоянная выставка сельскохозяйственной техники номенклатуры холдинга «Бобруйскагромаш».