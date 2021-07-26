В Сычково спасатели ликвидировали пожар

Днем 25 июля бобруйским спасателям поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в деревне Сычково Бобруйского района.
По прибытию подразделений МЧС происходило открытое горение хозяйственной постройки, создалось плотное задымление и угроза соседним строениям. Хозяева были на улице.
К счастью пожару не дали распространиться. В результате пожара никто не пострадал. Огнем уничтожена кровля в бане, перекрытие в сарае, обуглены стены, повреждено имущество.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств
МЧС напоминает правила при эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов.
Не допускается:
- применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовать дымовые трубы, не соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов;
- осуществлять топку с открытыми дверцами;
- перекаливать печи.
- размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий.
Также помните, что золу, угли и шлак после удаления нужно пролить водой до их полного затухания. А вот дымовые трубы теплогенерирующих аппаратов и печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год. Берегите себя. Телефон МЧС 101 и 112.