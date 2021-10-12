В связи с проведением ремонтных работ в Бобруйске изменяется движение автобусов

С 13 по 19 октября (включительно) в связи с проведением ремонтных работ на ул. Орджоникидзе движение автобусов по маршрутам № 8а, 18, 18а, 18б, 31, 26э, 40 будет осуществляться по улицам:

№№ 8а, 40: …Гоголя, Орджоникидзе, Рокоссовского, 50 лет ВЛКСМ, Ульяновская…,

№№ 18, 18а, 18б, 31… Орджоникидзе, Рокоссовского, 50 лет ВЛКСМ, Ульяновская…,

№ 26э…Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ, Рокоссовского, Орджоникидзе, Гоголя…, и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

13.10.2021 движение автобусов по маршруту № 33 будет осуществляться по улицам …Минская, Орджоникидзе, Ульяновская, 50 лет ВЛКСМ до о.п. «Гоголя» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях, с 14.10.2021 – по ранее установленному маршруту.

Автобусы по измененным участкам пути будут следовать со всеми существующими остановками.

Движение микроавтобусов маршрута №№ 18, 40 будет осуществляться по ул. Ульяновской, ул. Шевченко, ул. Черняховского, ул. Я. Коласа, ул. Орджоникидзе…,

маршрутов №№ 40, 41, 44 – по ул. Ульяновской, ул. Шевченко, ул. Черняховского, ул. Я. Коласа, ул. Механизаторов.. и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.