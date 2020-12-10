В связи с несоответствием требования по содержанию метанола, запрещена реализация российской низкозамерзающей стеклоомывайки

Постановлением главного государственного санитарного врача РБ запрещен ввоз на территорию страны, а также реализация, хранение, транспортировка и использование стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости «North drive» (-30) (ТУ 20.41.32-003-39184281-2019, пр-во ООО «Регион-Продукт» 150000, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.24, офис 18; адрес производства: 410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д.4/6, РФ).

Как пояснили в отделении надзора и контроля за гигиенической безопасностью товаров Могилеского облЦГЭиОЗ, запрет связан с выявленным несоответствием продукции - по содержанию метанола - Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санэпиднадзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от № 299 (28.05.2010 г.).