В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничный фейерверк около Бобруйск-Арены отменен
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В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничный фейерверк на культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу» около Бобруйск-Арены отменен. Об этом сообщили в оперативно-ситуативном штабе.
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