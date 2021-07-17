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В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничный фейерверк около Бобруйск-Арены отменен
Вытокі. Крок да АлімпуОбщество

В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничный фейерверк около Бобруйск-Арены отменен

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В связи с неблагоприятными погодными условиями праздничный фейерверк на культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу» около Бобруйск-Арены отменен. Об этом сообщили в оперативно-ситуативном штабе.

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