В связи с неблагоприятными погодными условиями от СК «Бобруйск-Арена» организован отвоз пассажиров
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В связи с неблагоприятными погодными условиями на культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу» от главного входа спортивного комплекса «Бобруйск-Арена» автобусным парком организован отвоз пассажиров. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
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