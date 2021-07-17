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В связи с неблагоприятными погодными условиями от СК «Бобруйск-Арена» организован отвоз пассажиров

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В связи с неблагоприятными погодными условиями от СК «Бобруйск-Арена» организован отвоз пассажиров

В связи с неблагоприятными погодными условиями на культурно-спортивном фестивале «Вытокі. Крок да Алімпу» от главного входа спортивного комплекса «Бобруйск-Арена» автобусным парком организован отвоз пассажиров. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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