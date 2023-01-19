В святую воду, за святой водой. Бобруйчане отметили Крещение

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, или Богоявление – один из великих двунадесятых праздников. Он установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Торжество начинается вечером 18 января, когда отмечается Крещенский сочельник, во время которого после литургии в храмах совершается освящение воды.

Второй раз вода освящается в праздник Богоявления. Люди верят, что в это время вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года. Ее дают пить тяжелобольным, ею освящают храмы и дома. До наших дней сохранилась традиция окунаться на Крещение в прорубь.

Отметим, что, как и в предыдущие годы, в Бобруйске организовано два официальных места, где можно искупаться на Крещение. Первое – у гребной базы на улице Береговой, второе – на пляже шестого микрорайона у спасательной станции №2. Здесь организованы дежурство спасателей и пункты для обогрева. Работает и полевая кухня с горячем чаем. Мы поговорили с бобруйчанами, которые уже не первый год окунаются в прорубь на праздник, что для них значит этот обряд.

Сергей Песоцкий:

– Я купаюсь на Крещение уже 7-й год. Для меня это дань традиции. Есть поверье, что в этот день вода обладает особыми целебными свойствами. Холодная вода активизирует ресурсы организма, происходит оздоровление. Я ни разу после купания не заболел. Всегда испытываю только приятные эмоции.

Дмитрий Парахневич:

– Я уже в пятый раз прихожу купаться на гребную базу. Вот и сегодня здесь с группой поддержки, с коллегами по работе. Хочется немного «взорвать» организм, взбудоражить его на целый год, получить адреналин.

Марина:

– Мы давно эту традицию соблюдаем. Меня муж приобщил. Для меня это обновление и очищение души и тела. Помню, в первый раз вообще эйфория была – ощущение вселенской любви.

В праздник Богоявления бобруйчан поздравил иерей Алексей Поляков, настоятель Покровского храма:

– Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан. И в это время небо разверзлось, как говорит Евангелие, и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса Христа. И с неба был голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Этот светлый яркий праздник говорит нам о том, что Христо пришел в этот мир исполнить волю Божию – спасти человека от власти греха и смерти. В церковных текстах есть даже такие слова, что изменяется вод естество. Хотелось бы пожелать всем жителям нашего города и республики, чтобы у людей обновились и стали светлыми и чистыми души и сердца. Конечно же, Господь промышляет о каждом человеке, ждет всех и хочет для нас только добра. А от нас зависит, потрудимся ли мы, чтобы принять это добро, или нет. Всем помощи Божией, здоровья, благополучия и благословения Господня на всякое благое дело.