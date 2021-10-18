В сутки на одного пациента с COVID-19 в среднем приходится 10-15 тыс.л медицинского кислорода

Проблемы и вопросы поставки медицинского кислорода в больницы Барановичей изучил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко во время рабочего визита в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Замминистра посетил Барановичскую городскую больницу и Барановичскую городскую больницу №2.

В этих больницах накоплен определенный опыт лечения коронавирусной инфекции, есть возможность сравнить течение болезни в периоды разных волн. Как отмечают специалисты, течение болезни и в самом деле несколько поменялось. Главная особенность в том, что болезнь быстро прогрессирует, становится еще более коварной, и в первую очередь из-за тяжести клиники.

Пациенты поступают тяжелые, в основном все они кислородозависимые. Как и раньше, превалируют пожилые пациенты с лишним весом, сопутствующими патологиями, но есть и молодые, практически здоровые люди.

Дмитрий Чередниченко изучил проблемы и вопросы поставки кислорода в эти больницы. На уровне республики контролем и обслуживанием почти всей системы лечебного газоснабжения в стране занимается РУП "Медтехноцентр" Министерства здравоохранения.

"Подача кислорода не прекращается ни на минуту, специалисты дежурят на каждом объекте круглосуточно. Сейчас, когда в стране идет достаточно серьезная волна COVID-19, на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлены все силы не только медиков, но и специалистов других сфер - заводов и предприятий по производству высокотехнологичной техники, инженеров предприятий по производству кислорода и других. Нынешний дельта-штамм приводит пациентов к тяжелым формами заболевания, а значит, и к росту потребности в медицинском кислороде. По подсчетам медиков, в сутки в среднем на одного пациента приходится 10-15 тыс. л. Бесперебойная работа кислородной сети - одно из основных условий борьбы с пандемией", - сказал замминистра.