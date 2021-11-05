В суде Бобруйска и Бобруйского района рассмотрено 4 уголовных дела по фактам оскорбления сотрудников органов внутренних дел

Управлением по Могилевской области ГУСБ МВД продолжается активная работа по установлению лиц, которые в сети Интернет высказывают угрозы и оставляют комментарии оскорбительного характера в отношении сотрудников милиции.

Только за последнее время в суде города Бобруйска и Бобруйского района рассмотрено 4 уголовных дела по фактам оскорбления сотрудников органов внутренних дел в связи с выполнением ими служебных обязанностей по охране общественного порядка.

Так, в рамках трех судебных заседаний рассматривались материалы дел по оскорблению участкового инспектора отдела милиции Первомайского района города Бобруйска. За противоправные посягательства в отношении него привлечены к уголовной ответственности мужчина и две женщины, одна из которых - к полутора годам ограничения свободы с направлением для отбытия наказания в исправительное учреждение открытого типа.

Комментирует заместитель начальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Александр Слонимский:

В этом же суде рассмотрено уголовное дело по факту оскорбления в публичном чате одного из мессенджеров сотрудника отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома. Мужчина, позволивший себе нелицеприятные высказывания в адрес правоохранителя, приговорен к году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Следует отметить, что по всем указанным фактам судом удовлетворены материальные иски за причинение сотрудникам милиции морального вреда. Денежные средства правоохранители передадут на благотворительные цели.

В очередной раз напоминаю, что согласно статьи 369 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, оскорбление представителя власти или его близких в связи с выполнением им служебных обязанностей, совершенное посредством публичного выступления, в средствах массовой информации либо размещенное в глобальной компьютерной сети Интернет, - влечет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

ОИОС УВД