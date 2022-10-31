В суд направлено дело бобруйчан о закладке на территории области свыше 500 г психотропов

В Могилевской области суд рассмотрит дело двух бобруйчан, которые сделали закладки свыше 500 г психотропных веществ. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению жителей Бобруйска 2004 и 2005 годов рождения в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ в крупном размере.

Согласно материалам дела, несовершеннолетняя учащаяся одного из учебных учреждений города и ее знакомый в мае 2022 года присоединились к группе лиц, распространявших психоактивные субстанции через сеть интернета. В течение двух месяцев они выполняли роль закладчиков.

После их задержания в июле 2022 года в Могилеве правоохранители обнаружили на территории Бобруйска, Бобруйского и Могилевского районов разложенные для дальнейшего сбыта закладки с 575 г мефедрона. В ходе обыска квартиры, которую арендовали обвиняемые, дополнительно изъято 57 г мефедрона и альфа-PVP.

При изучении материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса. Ранее примененную к бобруйчанам меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.