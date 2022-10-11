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В субботу вас выслушают

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В субботу вас выслушают

15 октября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

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