В субботу вас выслушают
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27 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.
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