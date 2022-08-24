В субботу вас выслушают

27 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРАЦКОВ, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории рай­она.­

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.