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В субботу вас выслушают

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В субботу вас выслушают

23 июля  с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

ИННА АНАТОЛЬЕВНА НОВИКОВА,  заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.

 

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