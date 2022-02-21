В субботу вас выслушают

26 февраля с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

­МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ЗГОРСКАЯ, заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.

ИННА АНАТОЛЬЕВНА НОВИКОВА, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.