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В субботу вас выслушают

bobruisk.by 18 0

В субботу вас выслушают

9 октября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Виктория Анатольевна Омелюсик, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

Елена Валерьевна Концевая, заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.

Александр Александрович Подберезский, заместитель главы администрации Ленинского района г. Бобруйска по тел. 76 52 33.

Курируемые вопросы: экономика, инвестиционная деятельность, предпринимательство.

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