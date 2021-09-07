В субботу вас выслушают

11 сентября с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Алексей Александрович Брацков, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Светлана Витальевна Гриневецкая, управляющий делами администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Сергей Васильевич Лоцкий, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное хозяйство.