В субботу вас выслушают

21 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:­

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, ­заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18 . Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории района.­

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района города Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.