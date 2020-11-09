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Актуально

В субботу вас выслушают

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В субботу вас выслушают

14 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.
­МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ЗГОРСКАЯ заместитель главы администрации Первомайского района города Бобруйска по тел. 77 75 17.  Курируемые вопросы: экономика, предпринимательство, заработная плата.
СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района города Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Бобруйский горисполком

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