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В субботу состоится прямая телефонная линия начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД РБ

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В субботу состоится прямая телефонная линия начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД РБ

27 февраля начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчёв проведет прямую телефонную линию.

Вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы можно задать по телефону 8 (0222) 64-33-10.

Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.

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