В субботу состоится прямая телефонная линия начальника Могилевского областного управления Департамента охраны МВД РБ
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27 февраля начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Игорь Иванович Драчёв проведет прямую телефонную линию.
Вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемых к кандидатам на службу, перспективах и развитии службы можно задать по телефону 8 (0222) 64-33-10.
Время проведения прямой телефонной линии с 9.00 до 12.00.
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