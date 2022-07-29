В субботу ожидается переменная облачность

В субботу, 30 июля, также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3–8 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью +6… +12 °С, по югу +13… +15 °С, максимальная днем +21… +27 °С.

В воскресенье, 31 июля, будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны синоптики прогнозируют дожди, местами грозы. Ветер восточной четверти, 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут усиливаться до 14 метров в секунду, днем до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8 °С по северу до +18 °С по югу, максимальная днем от +15 °С по западу до +31 °С по юго-востоку Беларуси.