В субботу на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска пройдет «прямая телефонная линия»

19 февраля с 9:00 до 12:00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

70-76-90 - Мясник Эдуард Николаевич, главный инженер государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз" .

78-98-66 - Солонович Татьяна Михайловна, заместитель директора государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска" (по ремонту и эксплуатации жилищного фонда).

70-55-06 - Харченко Елена Ивановна, начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г.Бобруйска".

73-87-76 - Петроченко Сергей Михайлович, главный инженер государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска".

78-91-41 - Лоцкий Владимир Васильевич, заместитель директора государственного предприятия "Теплоэнергетика г. Бобруйск" (по капитальному строительству).