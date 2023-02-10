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В субботу бобруйская «Белшина» встретятся с футбольным клубом «Динамо-Минск»

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В субботу бобруйская «Белшина» встретятся с футбольным клубом «Динамо-Минск»

Уже в эту субботу, 11 февраля, в рамках предсезонной подготовки футболисты "Белшины" встретятся с футбольным клубом "Динамо-Минск". Матч состоится на минском стадионе "Динамо-ЮНИ". Начало игры - 13:00.

fcbelshina.by

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