В субботу бобруйская «Белшина» встретятся с футбольным клубом «Динамо-Минск»
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Фотографии: из открытых источников
Уже в эту субботу, 11 февраля, в рамках предсезонной подготовки футболисты "Белшины" встретятся с футбольным клубом "Динамо-Минск". Матч состоится на минском стадионе "Динамо-ЮНИ". Начало игры - 13:00.
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