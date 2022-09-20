В субботу бобруйчан выслушают по вопросам подготовки жилищного фонда к отопительному периоду
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24 сентября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска по вопросам подготовки жилищного фонда к отопительному периоду.
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