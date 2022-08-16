В субботу бобруйчан выслушают
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20 августа с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Бобруйска.
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