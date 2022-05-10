В субботу бобруйчан выслушают
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Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию»
14 мая 2022 года с 9.00 до 12.00 по телефону 68-00-01.
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