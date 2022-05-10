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Город

В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

Председатель Бобруйского городского Совета депутатов Желудов Михаил Викторович проведет «прямую телефонную линию»

14 мая 2022 года с 9.00 до 12.00 по телефону 68-00-01.

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