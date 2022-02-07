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В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

12 февраля прямую телефонную линию проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, содержание и уборка территории рай­она.­

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Бобруйска по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.

 

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