В субботу бобруйчан выслушают

15 января 2022 года с 9.00 до 12.00 в горисполкомах г.Могилева и г.Бобруйска, а также во всех райисполкомах Могилевской области будет проходить «прямая телефонная линия».

Свои вопросы можно будет задать по телефонам:

Могилевский горисполком – (0222) 42-21-02 (Потемкин Александр Георгиевич – первый заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Могилева – (0222) 72-31-38 (Кашевский Андрей Викторович – заместитель главы администрации);

Администрация Октябрьского района г.Могилева – (0222) 42-30-42 (Руцкий Андрей Петрович – управляющий делами главы администрации);

Могилевский райисполком – (0222) 42-39-28 (Алексо Александр Леонидович – заместитель председателя райисполкома);

Бобруйский горисполком – (0225) 68-00-18 (Жук Ольга Николаевна – заместитель председателя горисполкома);

Администрация Ленинского района г.Бобруйска (0225) 76-52-33 (Новикова Инна Анатольевна – заместитель главы администрации);

Администрация Первомайского района г.Бобруйска (0225) 77-75-17 (Концевая Елена Валерьевна – заместитель главы администрации).

Одновременно «прямую телефонную линию» в Могилевском облисполкоме будет проводить заместитель председателя облисполкома – Малашко Валерий Анатольевич.

Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика; средства массовой информации.

Номер телефона: 50-18-69.