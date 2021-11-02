В субботу бобруйчан выслушают

6 ноября с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунальногохозяйства г. Бобруйска.

70-76-89 Шостак Александр Николаевич генеральный директор Государственного объединения "Бобруйскжилкомхоз"

78-71-86 Дыба Людмила Викторовна директор Государственного предприятия "ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска"

70-55-08 Джуманиязов Артем Игоревич главный инженер Государственного предприятия "ЖРЭУ Ленинского района г. Бобруйска"

73-87-76 Корхов Игорь Васильевич начальник участка (снабжения и маркетинга) Государственного предприятия "ДЭП г. Бобруйска"

78-91-36 Пинчук Игорь Анатольевич заместитель главного инженера Государственного предприятия

"Теплоэнергетика г. Бобруйск"

71-87-76 Валько Сергей Олегович главный инженер Государственного предприятия "Горсвет г. Бобруйска"