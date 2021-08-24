В субботу бобруйчан выслушают

28 августа с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Алексей Александрович Брацков, управляющий делами Бобруйского горисполкома по тел. 68-00-18. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Инна Анатольевна Новикова, заместитель главы администрации Ленинского района по тел. 76-52-33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

Елена Валерьевна Концевая, заместитель главы администрации Первомайского района по тел. 77-75-17. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.