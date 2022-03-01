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В субботу 5 марта бобруйчан выслушают

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В субботу 5 марта бобруйчан выслушают

5 марта 2022 года с 9.00 до 12.00 организовано проведение "прямой телефонной линии" на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства г. Бобруйска.

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