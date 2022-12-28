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В США в 2022 году в инцидентах со стрельбой погибли свыше 43,6 тыс. человек

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В США в 2022 году в инцидентах со стрельбой погибли свыше 43,6 тыс. человек

 Соединенных Штатах в этом году произошли тысячи инцидентов со стрельбой, жертвами которых стали более 43,6 тыс. человек, в том числе 1,6 тыс. детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследовательскую организацию Gun Violence Archive.

Отмечается, что на протяжении уходящего года в различных инцидентах с применением огнестрельного оружия были ранены более 37,9 тыс. человек. Среди них 4,4 тыс. детей.

Между тем, согласно статистике, в предыдущие два года в результате стрельбы в США погибло еще больше людей. Например, в прошлом году было убито 45 тыс. человек.

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