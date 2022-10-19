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COVID-19

В США создали вариант коронавируса с летальностью в 80%

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В США создали вариант коронавируса с летальностью в 80%

Команда Бостонского университета создала гибридный вирус, сочетающий Омикрон и оригинальный штамм из города Ухань. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

Сотрудники Национальной лаборатории по исследованию перспективных инфекционных заболеваний Бостонского университета создали новую разновидность COVID-19, летальность которой в ходе экспериментов на мышах составила 80%. При этом в группе грызунов, которых заразили обычным "омикроном", не умерла ни одна особь.

Работа американских ученых вызвала критику в международных научных кругах, подчеркивает газета. Исследователи из Израиля, Великобритании и США указали на то, что "такие эксперименты - игра с огнем", поскольку они "могут стать причиной новой пандемии". По их оценкам, "модификации, направленные на усиление вирусов, недопустимы", их "необходимо запретить" на законодательном уровне.

Газета уточняет, что деятельность по внесению изменений в структуру вирусов в целях усиления их характеристик находилась под запретом в США в период с 2014 по 2017 год, однако с тех пор ограничения постепенно снимались. В качестве обоснования для таких экспериментов американские власти указывали на необходимость "упреждающего прогнозирования возможных новых вспышек инфекций". Помимо лаборатории в Бостоне похожие работы проводят еще в 13 исследовательских центрах США, уточняет газета.

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