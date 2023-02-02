В США сообщили о замедлении темпов развития американской экономики в 2022 году

В Федеральной резервной системе США сообщили о рисках инфляции, которая, по словам председателя регулятора, значительно выше целевого показателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя ФРС Джерома Пауэлла.

По информации Джерома Пауэлла, Федеральная резервная система США, которая выполняет функции ЦБ страны, зарегистрировала существенное замедление в развитии американской экономики за 2022 год.

Председатель ФРС уточнил, что реальный ВВП рос темпами ниже 1%. Такие данные указывают на умеренный рост расходов и производства в текущем квартале. Потребительские расходы увеличиваются равномерными темпами.

Он подчеркнул, что финрегулятор "обеспокоен рисками, которые несет инфляция, и твердо намерен вернуть ее к целевому показателю в 2%".

По материалам belta.by.